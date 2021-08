Agorà, fermata la messa in onda: "Attivato il protocollo sanitario". Maledizione-Covid, alta tensione in Rai

Francesco Fredella 06 agosto 2021 a

Agorà sospeso. Un membro dello staff del programma di Rai3 è positivo al Covid, uno stop necessario per il conduttore Roberto Vicaretti e per l’edizione estiva del programma di Viale Mazzini. Stop momentaneo. Il programma del terzo canale Rai è stato sostituito da un film. A dare la notizia è stata tramite un tweet la sottosegretaria ai rapporti con il Parlamento e parlamentare del Pd Caterina Bini, che ha scritto: “A causa di un caso di positività al #Covid all’interno dello staff di #Agorà, domani la trasmissione non andrà in onda”.

A quanto pare il programma di Roberto Vicaretti tornerà la prossima settimana a partire da lunedì. Il Covid sta mettendo a dura prova anche i programmi televisivi e per rallentare i contagi vengono effettuati i tracciamenti grazie al protocollo Rai che da un anno e mezzo funziona alla perfezione. Per adesso nessun particolare su quanto accaduto ad Agorà Estate.

Ma l’unico tweet ufficiale dice: “Agorà torna in onda lunedì mattina. Vi aspettiamo come sempre dalle 8.00 su RaiTre con Roberto Vicaretti“. Quindi si tratta di uno stop momentaneo. A stabilirlo il protocollo Rai anti-Covid ferma Agorà che ha optato per fermare le puntate per precauzione e per mettere in sicurezza tutto lo studio.

