Amici, Arisa fuori? Niente soldi, "problemi personali": la pesante indiscrezione di Signorini, cosa c'è dietro davvero

06 agosto 2021

Tanti i cambiamenti nel cast della prossima edizione di Amici. Per cominciare, Arisa non farà più parte della squadra dei professori di canto della scuola di Maria De Filippi, lo storico format in onda su Canale 5 La notizia, data in anteprima da Dagospia, ha sorpreso un po' tutti. Si è parlato, in particolare, di una trattativa complicata che non è andata a buon fine. Ma cos'è successo nel dettaglio? Secondo Davidemaggio.it, il primo ostacolo sarebbe stato rappresentato dalla decisione della cantante di partecipare al reality Pekin Express su SkyUno. Un'esperienza che però avrebbe reso impossibile all'artista essere presente nel primo delicato mese del programma di Canale 5.

A quel punto, secondo Maggio, Arisa avrebbe scelto uno solo dei due programmi, ossia Amici. Che, per ristorarla dell’importante cachet offertole dalla concorrenza (il settimanale Chi ha parlato di 200 mila euro), avrebbe deciso di aumentare quello per la scuola di Canale 5. Poi, però, ci sarebbe stato un nuovo dietrofront per motivi personali. Nel frattempo, la produzione avrebbe cercato di capire chi poter ingaggiare.

Proprio in quel momento pare che a bussare alla porta della De Filippi sia stato Raimondo Todaro, che di recente ha lasciato Ballando con le Stelle. Così ci sarebbe stata una trattativa, che ha coinvolto pure Lorella Cuccarini, la quale nella prossima edizione si occuperà di canto e non più di danza. Poi, però, Arisa si sarebbe di nuovo fatta viva. Ma a quel punto forse era troppo tardi. Resta da vedere se - fino all'inizio della trasmissione - ci saranno cambiamenti o ripensamenti.

