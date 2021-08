Uno Weekend, Anna Falchi non sa di essere microfonata? "Non ho parole... hai visto?": volano parole grosse, gelo su Rai 1

07 agosto 2021 a

a

a

Anna Falchi perde le staffe. Succede durante la puntata del 7 agosto di Uno Weekend, il programma mattutino di Rai 1 da lei condotto assieme a Beppe Convertini. L'appuntamento è ricco di ospiti, servizi e collegamenti. Proprio uno di questi scatena il nervosismo della conduttrice. In collegamento con il signor Nicola, che sta convolando a nozze, l’inquadratura della Falchi viene "rovinata" da ben tre autori che a distanza di pochi secondi che passano davanti la telecamera lasciando la conduttrice senza parole.

Anna Falchi e il fratello falciato da un'auto: "Ha perso la memoria", un racconto drammatico

Solo successivamente l’inviato inizia la sua intervista al futuro sposo. Ed è a questo punto che la Falchi, sapendo di non essere inquadrata e pensando di avere il microfono chiuso, inizia il suo lungo sfogo con il collega Convertini: "Tutti davanti alla telecamera sono passati cioè, sono passati tutti davanti, io non ho parole, ero così". Accortosi dello scivolone, Convertini si lascia andare in una risata seguita poi da quella della Falchi.

"Me ne pentirò per sempre, certe cose ti segnano": Anna Falchi, l'errore che le ha rovinato la carriera

Durante la messa in onda della puntata la pazienza dei conduttori è messa a dura prova. Tanti infatti i problemi tecnici. Anche con il collegamento sul Meteo con Germano Di Leo, interrotto per poi essere ripristinato alla fine della trasmissione. Tuttavia i due conduttori sono riusciti a reagire ai vari intoppi con professionalità e qualche risata.

"No ma questo è uno scherzo". Marcella Bella sconcertata, si rifiuta: Convertini e Anna Falchi, gelo in studio su Rai1

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.