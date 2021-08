Amici? Non proprio: Maria De Filippi finisce su Rai 1. Un clamoroso colpo di scena per Mediaset

Francesco Fredella 10 agosto 2021 a

Prima di Amici Maria De Filippi si prepara ad un’altra avventura televisiva. Tenetevi pronti: il 9 e il 10 settembre prossimo, in prima serata su Rai1 e in diretta dall’Arena di Verona, ci sarà la quindicesima edizione dei Seat Music Awards 2021. Sul palco della città degli innamorati saliranno Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Ma ci sarà una grande sorpresa: l’arrivo su Rai1 della De Filippi, che ritrova Conti e la Incontrada. Non dimentichiamo che Conti ha chiamato la De Filippi per il suo Festival di Sanremo nel 2017.

L’arrivo della conduttrice Mediaset, tra l’altro, potrebbe aprire le porte a nuovi scenari - condizionale d’obbligo in questo caso. Ma solo poche settimane fa si parlava dell’arrivo della De Filippi su Rai1, diretta da Stefano Coletta, per uno show con Fiorella Mannoia e Sabrina Ferilli. Alla fine, però, non è stato realizzato. Sul palco di Verona, in occasione dei Seat Music Awards ci saranno tanti talenti di Amici: Sangiovanni, ad esempio è uno di questi. Con i suoi singoli “Malibu”, “Hype”, “Tutta la notte” e “Lady” sta spopolando ovunque. Tantissimo consenso da parte del pubblico. Potrebbe essere proprio la De Filippi a consegnare al giovane talento di Amici uno dei premi.

Durante la serata, però, si alterneranno tanti altri ospiti: Marco Mengoni, Ligabue, Claudio Baglioni, Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, Marracash, Marco Giallini, Diodato, Zucchero, Giorgio Panariello, Madame, Alessandra Amoroso, Achille, Il Volo, Fiorella Mannoia, Amadeus, Emma, Annalisa, Mahmood, Pio e Amedeo. Arriveranno anche Alessandro Siani, Takagi, Ketra e Giusy Ferreri, Colapesce e Dimartino, Carl Brave e Noemi. E poi anche Alessandro Cattelan, fresco di arrivo in Rai.

