Elisa Isoardi, dramma dopo l'Isola: "Seguita da una dottoressa", com'è ridotto lo stomaco

Esperienza difficile. Imprevedibile. Insomma, L’Isola dei famosi - il reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi - per Elisa Isoardi è stata molto complicata. Adesso l’ex naufraga ne parla in un’intervista al settimanale Oggi. “Mi sono fatta seguire da una dottoressa”, dice nell’intervista. Ma cosa è successo dopo L’isola dei famosi? La Isoardi, che in passato ha avuto una storia d’amore con Matteo Salvini, ha perso dieci chili in Honduras. Ora confessa di averne ripresi cinque dopo il reality. “Non è stato facile il ritorno perché dopo tante privazioni lo stomaco non è più abituato ad accogliere il cibo. Mi sono fatta seguire da una dottoressa”, continua.

Tra l’altro la Isoardi è figlia di una ristoratrice e non nasconde la passione per il buon cibo. Ma c’è un segreto per stare in forma. E lo svela dicendo: “Corro, vado in palestra, faccio lunghe passeggiate”. Per adesso Elisa Isoardi non è nei palinsesti Mediaset. “Non c’era niente di concordato”, rimarca nella lunga intervista ad Oggi. “Questo momento di pausa è un periodo di semina, arriverà sia il momento che il progetto giusto”. Nelle scorse settimane si sono rincorse soltanto voci di corridoio sul possibile approdo di Elisa su Canale5. Nulla di vero. conferma. Ci saranno trattative per un’altra Rete? L’interrogativo resta.

Capitolo amore. Importantissimo. Lei, senza giri di parole, puntualizza: “Per me l’amore non è un’ossessione, sono impegnativa”. La Isoardi ammette di essere ancora single e non essere alla ossessionata dalla ricerca spasmodica dell’amore. Eppure gli amanti del gossip seguono con passione le sue vicende amorose.

