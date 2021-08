Telecinco, l'opinionista parla poco: licenziato e umiliato in diretta. Poi il caos fuorionda: "Sta gridando"

19 agosto 2021 a

Un licenziamento in diretta, ma anche un chiaro tentativo di umiliazione. E' successo in Spagna, durante un programma pomeridiano molto seguito su Telecinco, Sàlvame. Nel corso della trasmissione è stato annunciato che non sarebbe stato rinnovato il contratto a uno dei colaboradores, una specie di opinionista fisso con potere di portare notizie. La conduttrice, Carlota Corredera, rispettando i tempi di suspense degni di un reality show, ha fatto il nome dello sfortunato: "La persona che non continuerà a lavorare a Sálvame, perché la direzione ritiene che non abbia soddisfatto le aspettative, è Antonio Canales”.

A essere stato licenziato è un ballerino dal lungo curriculum. Reduce da Supervivientes (l'Isola dei Famosi spagnola) con Valeria Marini, l’uomo era già finito al centro della bufera per delle foto in cui appariva in spiaggia impegnato in un rapporto orale con un altro uomo. Il tutto all'oscuro della famiglia, che non sapeva nulla della sua bisessualità. Dopo l'annuncio del licenziamento, comunque, il 60enne inizialmente ha reagito bene, parlando dei suoi prossimi impegni da ballerino. Poi però sarebbe stato infastidito dall’umiliante filmato in cui si spiegavano le ragioni del suo allontanamento, con tanto di statistiche sul minutaggio degli interventi (media di meno di 4 minuti in 5 ore di programma): “A Sálvame esigiamo che i nostri collaboratori diano il cento per cento e, quindi, non possiamo permetterci di avere collaboratori in organico che non contribuiscono in alcun modo".

A quel punto l'ex collaboratore, come riporta il sito di DavideMaggio, ha fatto notare per ripicca che il programma ha subìto un notevole calo degli ascolti. "Il pubblico comanda, se le persone fanno zapping è perché non staremo facendo bene. Non sarò l’unico colpevole, è la peggior estate della storia di Sálvame. Ora non siamo i numero uno… anche una teleserie ci sta battendo”, ha detto Canales prima di lasciare lo studio. “Sembra che fuori stia gridando”, è stata l’ultima precisazione della conduttrice.

