Domenica In, Mara Venier e la paresi: "Fatico ancora a parlare. Momenti di sconforto, ho pensato di lasciare"

Gli ultimi mesi alla conduzione di Domenica In non sono stati affatto facili per Mara Venier. La nota conduttrice di Rai 1 ha subito diverse operazioni ai denti in piena pandemia. Il primo di questi interventi è andato così male che le è servito molto tempo per riprendersi. "Ho preso una bella botta, ho vissuto momenti brutti, di fragilità e di profondo sconforto. Ho avuto difficoltà nel parlare e talvolta faccio ancora un po’ di fatica”, ha spiegato la presentatrice in un'intervista al settimanale Gente.

La Venier ha confessato che a un certo punto ha pensato pure di lasciare Domenica In per dedicarsi completamente alle cure. Fortunatamente, poi, non lo ha fatto e gli ottimi ascolti della scorsa edizione l'hanno ripagata di tutti i sacrifici fatti. Nell'intervista, la conduttrice ha fatto delle anticipazioni sulla prossima edizione del programma, che tornerà in onda a partire dal 19 settembre. “Il format resta quello di sempre perché funziona, ma quest’anno ci sarà un grande ritorno: una volta al mese sarà in studio il mio amico Don Mazzi con il quale affronteremo un tema sociale - ha spiegato -. Questa pandemia ci ha reso fragili le sue parole saranno un conforto per tutti".

La presentatrice ha detto che ci sarà anche uno spazio dedicato a talenti emergenti e che, purtroppo, si dovrà continuare a tenere una finestra aperta sulla situazione del Covid. E infine un messaggio di speranza: “Spero con tutto il cuore che il virus se ne vada e ci faccia tornare a vivere con la libertà nel cuore e la voglia di abbracciarci con slancio senza più paura”.

