Domenica In, Mara Venier non trattiene le lacrime

"Mai nessuno dovrà dimenticarlo". A raccontare il calvario del piccolo Domenico, il bimbo di poco più di due anni morto dopo il trapianto del cuore bruciato, è mamma Patrizia Mercolino. Ospite di Mara Venier a Domenica In, la donna ha spiegato: "Sto cercando di dare vita a una fondazione a nome suo, per lui e per tutti quei bambini vittime di malasanità". Il tutto è iniziato quando aveva appena quattro mesi: "Fino a quel momento stava bene. Poi ha iniziato a piangere in modo diverso e, da mamma, ho capito subito che qualcosa non andava". La diagnosi? Domenico era affetto da cardiomiopatia dilatativa.

"Ci dissero che aveva il 50% di possibilità di morire. I primi mesi sono stati molto difficili: non poteva correre, sudare, affaticarsi. Poi abbiamo imparato a gestire la malattia e a fargli vivere una vita il più normale possibile. Lui era un guerriero, aveva una voglia di vivere pazzesca".