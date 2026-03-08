Domenica In, Mara Venier non trattiene le lacrime

"Mai nessuno dovrà dimenticarlo". A raccontare il calvario del piccolo Domenico, il bimbo di poco più di due anni morto dopo il trapianto del cuore bruciato, è mamma Patrizia Mercolino. Ospite di Mara Venier a Domenica In, la donna ha spiegato: "Sto cercando di dare vita a una fondazione a nome suo, per lui e per tutti quei bambini vittime di malasanità". Il tutto è iniziato quando aveva appena quattro mesi: "Fino a quel momento stava bene. Poi ha iniziato a piangere in modo diverso e, da mamma, ho capito subito che qualcosa non andava". La diagnosi? Domenico era affetto da cardiomiopatia dilatativa.
"Ci dissero che aveva il 50% di possibilità di morire. I primi mesi sono stati molto difficili: non poteva correre, sudare, affaticarsi. Poi abbiamo imparato a gestire la malattia e a fargli vivere una vita il più normale possibile. Lui era un guerriero, aveva una voglia di vivere pazzesca".
Mara Venier sul treno per Sanremo: "Sei un cog***e", una rissa clamorosaOre agitate per Mara Venier. In vista dello speciale di Domenica In dedicato al Festival di Sanremo, la popolare Zia Mar...
Un racconto dettagliato, che ha sconvolto tutto lo studio. Venier copresa. La conduttrice non ha trattenuto le lacrime mentre la mamma ha concluso amareggiata: "Ho sperato fino all’ultimo. Ho capito che non era più salvabile quando è arrivato il secondo cuore. In quel momento mi sono sentita presa in giro".