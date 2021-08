Federica Panicucci, lo stop a sorpresa da Mediaset alla vigilia del via

20 agosto 2021 a

Stop a Federica Panicucci. Il suo programma slitta mentre quello attuale di Canale5, Morning News, verrà allungato di due settimane. La notizia è stata riportata da Dagospia. Che precisa come la data di chiusura del programma, prevista per il 5 settembre, sarà invece il 17. Ergo, l'inizio di Mattino5, dove al timone si confermano Federica Panicucci e Francesco Vecchi sarà spostato in avanti. La conduzione di Morning news è stata affidata a Simona Branchetti, giornalista volto del Tg5, il cui spirito di cronaca e savoir faire ha conquistato a quanto pare il pubblico del mattino.

Branchetti è nata a Meldola, in provincia di Forlì-Cesena, il 15 agosto 1976 e, riporta il Corriere della Sera, ha festeggiato pochi giorni fa il suo 45esimo compleanno con un party tra amici intimi e famigliari in spiaggia a Cervia.

In una intervista rilasciata al settimanale Di Più Tv, la Branchetti ha parlato del rapporto finito con il suo secondo marito, l’avvocato Carlo Longari: "È stata una separazione drammatica che mi ha fatto soffrire moltissimo. Ero convinta di aver trovato l’uomo con cui avrei vissuto per sempre, lo avrei voluto, e invece non è andata così. Perderlo è stata una ferita mortale".

