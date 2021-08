Non è l'Arena, Massimo Giletti non va più in onda di domenica su La7: colpo di scena

27 agosto 2021 a

Grandi cambiamenti su La7, in particolare per Massimo Giletti e il suo Non è l'Arena, in onda la domenica sera. A breve, infatti, con l'inizio dell'autunno, comincerà la nuova stagione televisiva col ritorno sul piccolo schermo di tanti programmi noti, come appunto quello di approfondimento politico e di cronaca condotto da Giletti. Per lui, però, potrebbero esserci delle importanti modifiche all'orizzonte.

Il conduttore, di cui si vociferava tempo fa un passaggio ad altre reti, potrebbe andare in onda con la sua trasmissione il mercoledì sera e non più la domenica. Lo riporta il sito di TvBlog. Se così fosse, Non è l'Arena non dovrebbe vedersela più con con la concorrenza di Che tempo che fa di Fabio Fazio su Rai 3, ma con rivali altrettanto forti come Chi l’ha visto. sempre su Rai3, ma anche di Zona Bianca su Rete 4. Senza dimenticare le partite di Champions League, seppur a corrente alternata.

Inoltre, stando a queste indiscrezioni, Giletti non andrebbe più in onda a partire dalle 20 e 30 ma inizierebbe la diretta alle 21 e 15 circa, quindi 45 minuti dopo. Se le anticipazioni di TvBlog sulla puntata infrasettimanale di Non è l'Arena venissero confermate, allora si tratterebbe di un'importante novità, visto che il talk lanciato nell’autunno del 2017 ha avuto il grande merito di dare luce al giorno festivo della rete di Urbano Cairo, altrimenti spenta e non competitiva.

