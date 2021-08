Grande Fratello vip, Dago-bomba: "Fa la doppia vita. Di giorno diva, di notte escort". La concorrente dello scandalo

27 agosto 2021 a

a

a

Partirà fra poche settimane una nuova edizione del Grande fratello vip e il giornalista Giuseppe Candela su Dagospia ha dato una notizia che sicuramente farà molto discutere. In sostanza, sostiene che una ex concorrente del GF Vip, sembrerebbe avere una doppia vita: "A Milano gira voce che la bellissima concorrente del Grande Fratello Vip nasconda con il suo lavoro da ‘influencer’ un’altra professione: escort d’alto bordo…", scrive Candela.

"Questione di soldi". Bomba su Mediaset, salta Temptation Island. L'indiscrezione sulla De Filippi

Giuseppe Candela, sempre parlando di questa ex concorrente, la cui identità non è stata resa nota (chi sarà?), ha anche riportato un altro retroscena. Il popolare giornalista ha infatti dichiarato di essere venuto a conoscenza che questa ex inquilina vip della casa del Grande Fratello Vip volerebbe spesso e volentieri in Turchia, dove incasserebbe cifre altissime: "Vola spesso in Turchia dove incassa cifre molto elevate…".

Lilli Gruber, agguato a La7: "Via la prima serata" a Otto e mezzo. Clamoroso: chi le soffia il posto

Intanto, in attesa di scoprire chi sarà mai questa ex concorrente del Grande Fratello Vip che pare abbia una seconda vita, proprio in questi giorni sono state svelate le prime tre inquiline vip che faranno parte del cast della prossima edizione: si tratta di Soleil Sorge, Manila Nazzaro, Katia Ricciarelli. Tutte e tre hanno già partecipato in passato a dei reality. Come se la caveranno nella casa?

Massimo Giletti, decisione senza preavviso. "Non va più in onda la domenica sera", terremoto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.