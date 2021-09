Alessia Marcuzzi, conferma dalla gola profonda: "Ci sono grosse possibilità", che coltellata a Mediaset e Pier Silvio...

Francesco Fredella 02 settembre 2021 a

Addio Mediaset. Ma per Alessia Marcuzzi, che clamorosamente nei mesi scorsi ha lasciato il Biscione, potrebbe aprirsi una nuova pagina professionale. Dove? Probabilmente in Rai, e l'indiscrezione - che arriva dal settimanale Oggi ha un sapore clamoroso. Intanto, si parla anche di un possibile approdo della Marcuzzi a Ballando con le stelle, il programma di Milly Carlucci che inizierà su Rai 1 il prossimo settembre.

Stando a quello che trapela dalle ultime indiscrezioni, la trattativa sarebbe in corso. Voci di corridoio e poche conferme, per adesso. Però, ora una gola profonda dice che ci sarebbero grandi possibilità legate ad un arrivo della Marcuzzi in Rai: la carta potrebbe essere un programma come Ballando con le Stelle, che ha già arruolato, tra l'altro, Al Bano Carrisi ed altri big. Se arrivare pure l'ex conduttrice de Le Iene? Un colpaccio.

La voce di un programma condotto interamente della Marcuzzi si fa sentire e potrebbe, in poco tempo, concretizzarsi. Così, l'ipotesi legata ad altre aziende (Discovery, Real Time) sfumano all'improvviso. Il passaggio in Rai potrebbe essere il procedimento inverso a quello che ha fatto la Isoardi, storica conduttrice di viale Mazzini, che all'Isola dei Famosi - dopo Ballando con le Stelle - ha fatto un salto a Cologno Monzese. Ma il Biscione, quando ha presentato i palinsesti, non ha trovato alcuno spazio per Elisa Isoardi. In quel determinato istante, invece, la Marcuzzi annunciava l'addio. Clamoroso. Improvviso. Il resto è storia di questi ultimi giorni.

