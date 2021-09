L'aria che tira, Enrico Mentana gela il sangue a Myrta Merlino: "Forse là fuori non c'è nessun altro...", a chi si riferiva?

06 settembre 2021 a

Episodio divertente a L’Aria che Tira, il talk di La7 condotto da Myrta Merlino. Una battuta di Enrico Mentana ha sfiorato l’incidente diplomatico. Myrta Merlino è rientrata dalla vacanze e ha ripreso il timone del programma, per un’analisi dell’attuale quadro politico italiano e internazionale. La conduttrice lo ha presentato: “Ormai è una tradizione, abbiamo fatto così per tutte le ripartenze. Lui ha compiuto 11 anni alla guida del TG e io più modestamente 10 a l’Aria che Tira. Possiamo dire che almeno a LA7 c’è stabilità e non è poco”", ha esordito la Merlino.

Il giornalista, direttore del Tg di La7, con una delle sue battute che lo hanno reso celebre per la sua puntigliosa ironia ha replicato: "Oppure che là fuori non c’è nient’altro…. No scherzo, perché sennò poi dicono che vogliamo andar via… qui stiamo bene… siamo liberi”, ha detto Mentana, tornando poi sui suoi passi anche al di là delle tante voci che quest'estate sono girate sulla campagna acquisti di certi conduttori tv.

“Sì dai, qui facciamo quello che vogliamo” ha concluso convinta la conduttrice "che per la prima puntata della stagione ha optato per un look total white e il consueto taglio di capelli leggermente schiariti", come sottolinea il Tempo. Nella prima puntata, al rientro dalle vacanze estive, come ospiti c'erano tra gli altri Giuseppe Conte e Massimo Giannini.

