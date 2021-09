Pomeriggio 5, il "nuovo corso" di Barbara D'Urso è un trionfo: share, a Mediaset si brinda

Francesco Fredella 07 settembre 2021 a

Lo share di Pomeriggio 5, nuova edizione, arriva al 16%. Buona la prima per Barbara d'Urso che dopo la pausa estiva riprende la sua avventura televisiva. Solo Pomeriggio 5, che ha una nuova veste: grafica rinnovata, spazio - sempre in diretta - all'attualità e alla cronaca. Collegamenti con gli inviati in giro per l'Italia, insomma le storie di tutti i giorni. Senza gossip. La virata è stata decisa dai piani alti di Cologno Monzese e Carmelita ha saputo riprendere il programma seguendo le direttive aziendali, e lo share l'ha premiata.

C'era molta attesa per la prima puntata. Lei stessa sui social, dove è molto seguita, ha ringraziato il pubblico spiegando di provare una forte emozione. Proprio come il primo giorno, proprio come la prima diretta della sua vita. Per Carmelita, insomma, inizia una nuova pagina televisiva. Il suo nuovo Pomeriggio 5 affronterà attualità e temi sociali molto importanti, quelli che hanno visto in passato la d'Urso sempre in prima linea. Barbara ha combattuto ogni forma di violenza, bullismo e omofobia. Continuerà a farlo anche in questa edizione.

Capitolo opinionisti: per lo più tutti giornalisti blasonati di grandi testate. Addio al gossip, quindi ai personaggi che ruotavano attorno alla cronaca rosa: fidanzati, presunti amanti, ex. Si ricomincia con il piede giusto e con una schizzata di share che mancava da tempo, negli ultimi mesi, nella rete ammiraglia di Cologno Monzese. "Grazie per ieri perchè dopo tanti mesi di assenza siete stati così tanti ad aspettare il ritorno di Pomeriggio 5. A maggior ragione con una formula nuova che siamo certi vi piacerà sempre di più".

