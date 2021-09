Ballando con le Stelle, gola profonda: "Resterete senza parole", una pazzesca novità per la Carlucci

Francesco Fredella 08 settembre 2021 a

Ci sarà da divertirsi. Mettetevi comodi, Ballando con le stelle, il programma in onda su Rai 1 con Milly Carlucci, sta per iniziare e Roberta Bruzzone - famosa criminologa della tv - è pronta a tornare. “Continuerò nel mio ruolo a bordo campo e novità ce ne sono tantissime", dice in diretta al telefono durante Trends&Celebrities su RTL102.5 News. Ma spegne ogni speranza a chi vorrebbe vederla tra i concorrenti: "Non mi vedrete mai in pista a ballare. Scordatevelo". Un'edizione che si preannuncia scoppiettante. Super concorrente Al Bano Carrisi e non solo. Ce ne saranno tanti altri.

“Vi posso anticipare che verranno svelati concorrenti che vi lasceranno senza parole! Ci saranno presto nuovi svelamenti che eleggeranno questo cast tra i più effervescenti degli ultimi anni", continua la Bruzzone. Si parla, ad esempio, dell'arrivo di Andrea Iannone (ex di Belen Rodriguez). “Non posso fare rivelazioni nello specifico, però… – e aggiunge – Ci saranno super ospiti e scintille dalla prima puntata. La nostra giuria sta affilando gli artigli".

Nelle ultime settimane, però, si era parlato dell'addio di Guillermo Mariotto. La Bruzzone frena: "Mi sembrava impossibile, anche perché difficilmente si può fare a meno di lui, devo ammetterlo mio malgrado”. Potrebbe arrivare, invece, Alessandra Mussolini, che lo scorso anno ha partecipato a Ballando con le stelle. “Anche a me è giunta la notizia ma non so proprio che ruolo abbia previsto per lei Milly. Certamente è un elemento che contribuirà a rendere ancora più dinamico il programma", conclude la Bruzzone. E Antonio Razzi? Per l'ex senatore, che aveva sfidato Mariotto con un tango, sembra che non ci sia posto in questa edizione.

