Veronica Gentili, super-flop alla prima su Italia 1: ecco le cifre del ko. Eppure a Mediaset... un mistero in tv

08 settembre 2021 a

a

a

La serata di martedì 7 settembre è stata piuttosto fiacca a livello di ascolti televisivi. Il ritorno dei talk show di approfondimento politico e di attualità ha fatto sì che i dati fossero divisi su più canali: la sfida è stata vinta alla pari da DiMartedì e Fuori dal coro, entrambi rilevati al 6,2 per cento di share, poi Cartabianca con il 4,9 per cento.

Impensabile, altra super-promozione per Veronica Gentili a Mediaset. Retroscena: la "manina" di Giletti

Da segnalare anche il debutto del terzo programma condotto da Veronica Gentili, che ha fatto il suo esordio di Italia1 con Buoni e cattivi: non è però andata oltre il 4,6 per cento con 774.000 telespettatori. La giornalista di Mediaset è stata la quarta incomoda che si è inserita nel martedì sera ma non ha sfondato: si tratta del terzo programma che la vede al timone nel giro di pochi mesi, dopo aver condotto Stasera Italia e Controcorrente su Rete4.

"Deprimente, è una sindrome". Veronica Gentili in tv? Pioggia di critiche per l'aspetto fisico

Stando alle ultime indiscrezioni riportate dal Tempo, a breve la Gentili potrebbe ottenere la conduzione di un ulteriore programma, pensato per la fascia della domenica sera: si tratterebbe quindi di una sorta di promozione per lei da parte di Mediaset, ma per ora non sono arrivate conferme ufficiali dalle parti di Cologno Monzese. Dove però resta indubbio che si punti molto sulla Gentili.

"Ecco perché oggi lavoro nella tv di Berlusconi". Veronica Gentili, dopo le critiche un drastico cambio di scenario

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.