Veronica Gentili criticata per l'aspetto fisico: "Deprimente, è la sindrome de 'il giorno della marmotta'"

Veronica Gentili ormai onnipresente in tv. La conduttrice di Stasera Italia ha collezionato un programma dietro l'altro nell'estate 2021 e ora si appresta a condurre Buoni o Cattivi. Il volto di Rete Quattro non ha però dimenticato le tante critiche ricevute. In particolare quelle sull'aspetto fisico. Ed ecco che al settimanale Chi si è lasciata andare: "Per le donne c’è un po’ la sindrome de “Il giorno della marmotta”: vai in onda per cento sere, poi altre cento, passano gli anni, ma questa cosa dell’aspetto, del giudizio, rimane. Ed è deprimente".

E ancora: "Le critiche ti toccano se non sai fare quello che fai, se i risultati sono scarsi, se sei poco credibile, se non sei autorevole… Siccome non ho letto nulla del genere, non saprei che cosa replicare". Alla Gentili le critiche scivolano dunque di dosso, anche perché il lavoro va vissuto "come una parte della propria esistenza e non come una sottrazione alla propria vita".

Il nuovo programma tratterà il confine labile tra l’essere un individuo buono o meno. Un viaggio nelle storie di chi si è ritrovato dinanzi al bivio. In studio, proprio davanti alla conduttrice, diversi personaggi famosi che racconteranno la propria esperienza. Tra questi il rapper napoletano Clementino, il rapper milanese Emis Killa e la conduttrice sportiva Diletta Leotta.

