Uomini e Donne, sfregio di Valentina Autiero alla De Filippi: "La coppia che finge", bomba sul format

Valentina Autiero senza freni. Contro tutto e tutti: nel mirino c'è Uomini e Donne, il programma in onda su Canale 5. Da quando l’ex dama del Trono Over non fa più parte del programma di Maria De Filippi si è tolta qualche sassolino dalle scarpe. Ed in un'intervistata a Mondotv24 dice di essere single. Il suo percorso in tv è durato sei anni, ma ormai è arrivata la parola fine. “A meno che non faccio la fine di Gemma Galgani”, scherza la Autiero. Che prende di mira la Galgani e si sfoga. “Magari vestita farà un bell’effetto”, scherza prendendo di mira la dama del trono over che da poco si è rifatta il seno (come ha annunciato in anteprima Nuovo).

Poi spara a zero contro tutti: “Non ci sono dinamiche, come ce ne erano prima. Diventa noioso". La Autiero rincara la dose anche contro Samantha Curcio dicendo che non le è mai piaciuta. Idem per Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto, che ormai sono vicini alla rottura. Parole diverse per Giacomo Czerny e Martina Grado, che sembrano superare a pieni voti la pagella della Autiero.

Ma il Trono Over viene bocciato: “Una noia pazzesca rispetto agli altri anni”. Le sue parole vengono riprese in Rete da molti giornali quando parla, addirittura, di “finte coppie“. Dalle sue parole, a quanto pare, non tornerà più a Uomini e Donne. La Autiero parte all'attacco senza precedenti: non era mai accaduto prima. Tutte le coppie passano ai suoi raggi X e le sbotta così: “Si nascondono dietro una parvenza, io sono molto spontanea. Non mi sono mai mascherata. Questa cosa a casa è arrivata ed è quella che manca”. Una cannonata che, sicuramente, lascerà il segno.

