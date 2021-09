Unomattina, a Moncia Giandotti sfugge una parolina di troppo e sbiancano tutti: "Siamo in fascia protetta!"

10 settembre 2021 a

Non poteva non chiudersi con l’ospitata di Marco Frittella e Monica Giandotti l’ultima puntata di 1mattina estate, dove prima di salutare i telespettatori, i padroni di casa Giammarco Sicuro e Barbara Capponi hanno ospitato i colleghi cedendo loro il testimone della conduzione del programma, dato che da lunedì 13 settembre tornerà in onda la versione invernale di Unomattina. E l’ospitata è partita con un’esilarante gag: Monica Giandotti si è infatti complimentata con Barbara Capponi e Giammarco Sicuro definendoli “Bonazzi”, creando l'ilarità in tutto lo studio, con Frittella che ha simpaticamente rimbrottando la collega: "Siamo in fascia protetta!".

Marco Frittella e Monica Giandotti hanno poi anticipato come sarà la nuova edizione invernale del programma. “Continueremo a rispettare la tradizione di 1mattina che, come si sa, è il programma più longevo della Rai, ma avremo anche delle innovazioni” ha dichiarato Marco Frittella. “Saranno innovazioni legate al racconto dell’Italia” ha specificato subito dopo.

La parola è poi passata a Monica Giandotti che ha comunicato ai telespettatori il cambio d’orario di 1mattina: la nuova edizione invernale inizierà infatti alle 7.10, come quella estiva, e non alle 6.40, com’è avvenuto invece fino a giugno. “Vi copiamo” ha ironizzato la giornalista a tal proposito, rivolgendosi a Barbara Capponi e Giammarco Sicuro, che pochi minuti dopo hanno salutato e ringraziato i telespettatori.

