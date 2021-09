Ballando con le stelle, “salta Paola Barale”. Fuga di notizie dalla Rai: ecco chi prendono al suo posto

11 settembre 2021 a

Nella nuova edizione di Ballando con le Stelle Milly Carlucci dovrà fare a meno di avere Paola Barale nel cast. Un nome, quello della bionda showgirl, che avevo subito creato un certo interesse attorno al programma. Stando a quanto riporta Dagospia, però, la trattativa con l’ex compagna di Raz Degan è a rischio per questioni economiche. “La Rai ha tirato fuori i soldi per Ballando con le stelle, come si può vedere dai nomi circolati e ormai certi, ma i conti bisogna pur farli. Per questo motivo il nome di Paola Barale, dato per certo da alcuni, in realtà sarebbe a rischio proprio per ragioni economiche”, scrive il sito di Roberto D'Agostino.

In cambio per Milly Carlucci sembra ormai certa la presenza del velocista Marcell Jacobs. In altre due puntate potremmo invece ammirare il ct della Nazionale italiana Roberto Mancini e l’ex calciatore Ronaldo Luis Nazario de Lima. Ma che saranno presenti soltanto per una puntata ciascuno. Le trattative con il giocatore brasiliano siano iniziate grazie all’aiuto di Fabio Galante, presente nella nuova edizione di Ballando con le Stelle come concorrente ufficiale.

Tv Sorrisi e Canzoni ha svelato i nomi dei primi sette concorrenti ufficiali di Ballando con le Stelle 2021: Albano, Morgan, Fabio Galante, Sabrina Salerno, Valeria Fabrizi, Mietta, Federico Fashion Style. Stando agli ultimi gossip Milly Carlucci avrebbe avviato le trattative anche con un altro campione: il pilota Andrea Iannone, ex fidanzato di Belen Rodriguez e Giulia De Lellis, e Arisa che dopo un tira e molla durato tutta l’estate pare che sia finalmente riuscita a trovare un accordo con la Rai. Dietro il bancone della giuria: Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni. Confermati, invece, a bordo campo il giornalista Alberto Matano e la criminologa Roberta Bruzzone. Dovrebbe tornare, inoltre, l’ex concorrente Alessandra Mussolini in un ruolo inedito.

