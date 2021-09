Scherzi a parte, Enrico Papi partenza con il botto. Le polemiche? Occhio a questi numeri: a Cologno brindano

Francesco Fredella 13 settembre 2021 a

Un evergreen come Scherzi a parte vince e convince. Stavolta ci pensa Enrico Papi a far brindare Cologno Monzese: al prima puntata di Scherzi a parte - che segna tra l’altro il suo ritorno in tv - incassa il 21.3% di share battendo Rai1 che con il film “Sul tetto del mondo” si ferma al 13% di share.

Enrico Papi va ad occupare una casella importante, quella della domenica che - fino allo scorso anno- era occupata da Live non è la d’Urso (poi concellato dalla dirigenza Mediaset sul finale di stagione). E con il 21.3 % di share il Biscione brinda al nuovo palinsesto, che vedrà da stasera anche il ritorno del Gf vip capitanato da Alfonso Signorini.

Intanto Papi, inutile negarlo, ha saputo riportare Scherzi a parte ai fasti di un tempo: ritmo, risate, fuoriprogrammi e lo scherzo in diretta a Orietta Berti con tanto di sosia in studio. Buona, anzi ottima la prima puntata. E anche gli ospiti in studio - da Roncato a Vissani, passando per la Elia o la Arcuri- hanno fatto sognare il pubblico a casa. Che ha premiato Papi.

