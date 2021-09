Porta a porta, Bruno Vespa torna con frecciata alla Rai: "L'orario ci penalizza. Eravamo una corazzata, ora..."

13 settembre 2021 a

a

a

Conclusasi la parentesi estiva da domani martedì 14 settembre tornerà Porta a Porta. Il programma, in onda su Rai 1 intorno alle 23.40, ospiterà per primi il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, il ct azzurro Roberto Mancini, il virologo di fama internazionale Giorgio Palù che si confronterà con il prof De Carlo (contrario al Green pass) e le vincitrici dei 100 metri alle Paralimpiadi. Un appuntamento da non perdere, su cui il conduttore Bruno Vespa si esprime così: "Siamo alla stagione numero 27 siamo una corazzata che qualche volta si trasforma in un vascello pirata".

"Un fallimento assoluto". Dati alla mano, Vespa fa a pezzi Conte e Di Maio: l'errore che può costare loro caro

Non manca però qualche delusione: "Purtroppo siamo sempre penalizzati dall’orario tardivo. L’anno scorso abbiamo avuto 39 serate cominciate a cavallo della mezzanotte. Prima di noi durante la settimana vanno in onda 25 trasmissioni informative in prima serata, quindi Porta a Porta deve puntare molto sull’approfondimento".

"Di vaccini non si muore", poi il disastro. Bruno Vespa risponde così a no vax e Cacciari: coronavirus, lo trascinano in tribunale

Spazio dunque alla politica, con una premessa: "Se inviterò i candidati alle amministrative? Solo al ballottaggio perché la par condicio vieta di invitare solo i candidati più veri: o tutti o nessuno. Siccome sono tanti noi inviteremo solo i candidati che andranno al ballottaggio". Garantite comunque le sorprese. Come al solito Vespa non deluderà. Neppure in questa nuova edizione.

"Come farei sgombrare il rave di Viterbo". Bruno Vespa mai così estremo: la sua "azione di forza"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.