L'aria che tira, Myrta Merlino "sotto la scrivania". Il dettaglio indiscreto sui piedi che manda la regia in tilt

Inizio non proprio fortunato per Myrta Merlino. La conduttrice di La7 ha esordito con la nuova stagione de L'Aria Che Tira, in onda lunedì 13 settembre, con tanto di piede dolorante. "Ho avuto un problema al piede ma va tutto bene, si va avanti", ha detto poco prima di iniziare con gli ospiti in collegamento. Infatti, durante tutta la trasmissione la giornalista è stata costretta a rimanere seduta dietro la sua scrivania, con il piede tenuto sospeso da quelli che sembrano alcuni pouf.

Nulla si sa di cosa sia accaduto. Certo è che la conduttrice lo aveva già anticipato prima del debutto. Sulla sua pagina Instagram la Merlino aveva pubblicato alcune storie che la riprendono "assieme al mio assistente". Poi il commento: "La sf*** ci vede benissimo". Nella foto la giornalista è seduta su una sedia a rotelle spinta dal compagno, Marco Tardelli.

Ma la Merlino non è abituata a rimanere ferma e durante la puntata non ha potuto fare a meno di alzarsi almeno una volta. A un certo punto, mentre gli ospiti parlavano, si sente bisbigliare allo staff dietro la camera: "Io però mi vorrei alzare...posso?". Ed eccola in piedi vicino al video wall pronta a interrogare "da vicino" i suoi ospiti.

