Otto e Mezzo, gaffe di Paolo Mieli con Antonella Viola: "So che in passato ha lavorato con l'associazione di Montezemolo"

Piccola gaffe per Paolo Mieli. Primo ospite assieme ad Antonella Viola e Marco Travaglio di Otto e Mezzo su La7, il giornalista scivola sul passato dell'immunologa. La 'gaffe' di Paolo Mieli sul passato politico della Dott.ssa Viola: "Da studioso della sua vita so che in passato ha fatto politica", ha esordito nello studio di Lilli Gruber l'editorialista del Corriere della Sera.

Un'uscita che ha lasciato di stucco la diretta interessata: "No, non ho mai fatto politica. L'unica associazione di cui ho fatto parte è stata Emergency, ma non è un'associazione è volontariato". Preso alla sprovvista Mieli ha proseguito: "Davvero? Allora ritratto". E ancora: "Ma non ha lavorato per l'associazione di Montezemolo?". Ed ecco un altro "no": "Assolutamente, lo conosco ma non ho mai fatto parte. Mi ha corteggiato, tutto qui".

In imbarazzo anche la conduttrice che a quel punto ha tentato di chiudere il siparietto e sorvolare sullo scivolone di Mieli: "Non vogliamo approfondire questo aspetto. Proseguiamo allora". Ma il disagio non è stato poco, tanto che la Viola è stata quasi costretta a chiudere la parentesi "passato" con una battuta e una risata. Meno divertito invece Mieli che non si è dato pace su quanto scoperto.

