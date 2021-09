I fatti vostri, occhio al porcellino: Salvo Sottile e Anna Falchi, attimi di gelo in diretta Rai

14 settembre 2021 a

Ha riaperto i battenti la trasmissione I Fatti Vostri, con un cast nuovo. Infatti conducono Salvo Sottile e Anna Falchi. Sottile ha in curriculum qualche programma di intrattenimento ma è noto soprattutto come giornalista d’inchiesta. Questa volta ha anche presentato il Gioco del Porcellino Salvadanaio - moderna versione dello storico camioncino – e a ballare la canzone dei tre porcellini a braccetto con la Falchi.

Il programma di Michele Guardì, che si fa sentire attraverso la voce del Comitato, nonostante il cambio di conduzione (con tanto di saluti iniziali all’uscente Giancarlo Magalli) mixa momenti di leggerezza con interviste, storie di gente comune e approfondimenti sull’attualità. Punti fermi rimangono Paolo Fox, Massimo Morico, Stefano Palatresi e Umberto Broccoli, che tra oroscopi, previsioni meteo, musica ed excursus storico-artistici sono una certezza per il pubblico di Rai 2.

Tra le novità l’arrivo nel cast di Emanuela Aureli, con tutto il suo repertorio: canta, imita, qualche volta prende in mano la situazione e prende anche un po’ in giro il vecchio e il nuovo, dicendo ai conduttori “Faccio una rubrica di quaranta minuti… non ce li abbiamo? Le solite gelosie! Ma non dovevamo essere tutta una famiglia?“.

