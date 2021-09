Striscia la Notizia, ecco le nuove veline: la prima foto è... sconvolgente, si resta senza fiato

15 settembre 2021 a

a

a

Torna Striscia la Notizia. Al timone del tg satirico di Canale 5 Vanessa Incontrada e Alessandro Siani. Una vera novità visto che per entrambi si tratta della prima volta dietro al bancone più famoso d'Italia. Ma i due nuovi conduttori non saranno le uniche novità di questa nuova edizione. Sostituite anche Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva, che hanno deciso di lasciare la trasmissione di Antonio Ricci dopo lungo tempo.

"Non è un raid informatico". L'inquietante verità dell'esperto di Striscia: cosa sta accadendo nel Lazio

"Spero di vedere molte altre ragazze nere in tv" ha commentato Mikaela mentre Shaila ha confidato: "Striscia è stata per me una famiglia, mi ha insegnato tanto". Al loro posto ballerine tutt'altro che sconosciute. Si tratta di Giulia Pelagatti e Talisa Jade Ravagnani. La prima, classe 1999, ha già alle spalle due importanti partecipazioni: Amici di Maria De Filippi e Colorado.

"Ha due pa*** così. E chi vuole buttarla nel tritacarne...": Elisabetta Canalis, la profezia su Vanessa Incontrada

Anche la seconda Velina, nata nel 2001, ha partecipato ad Amici ed è stata nel corpo di ballo de Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci. Insomma, per entrambe la televisione non è nuova. Rodati anche i nuovi conduttori che si sono visti proprio poco fa durante i Seat Music Awards. Qui l'attrice spagnola ha avuto modo di incontrare, nella prima serata, il suo futuro "compagno" Siani.

"Se lo prendi puoi guarire dal Covid". La folle teoria di questo medico: il medicinale che propina al posto del vaccino | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.