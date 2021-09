Striscia la notizia in lutto, "è morta l'amica Laura". L'ultimo straziante saluto

16 settembre 2021 a

Lutto nella "famiglia allargata" di Striscia la notizia. Il sito del tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci saluta commosso Laura Boerci, definendola "amica di Striscia". "Una forza travolgente, un carisma fuori dal comune - si legge -. Laura Boerci è morta a 52 anni lasciando un vuoto nel cuore di tutti coloro che l’hanno conosciuta o chi - come noi di Striscia - ha avuto il piacere di lavorare con lei".

L'inviato storico di Ricci, Max Laudadio, aveva raccolto la sua denuncia contro le barriere architettoniche che obbligano chi, come Laura, è affetto da gravi forme di handycap a una vita impossibile nelle città italiane, tra marciapiedi bloccati, scalinate, rampe inaccessibili e soprattutto tanta, troppa inciviltà tra i concittadini e insensibilità e miopia da parte delle istituzioni.

"Una mente brillante, piena di idee mai banali - scrive ancora Striscia -, una creatività che le ha permesso di affrontare la disabilità da cui era affetta sempre con grinta e con il sorriso. Aveva dato vita all’Happiness Cafè e si era battuta contro le barriere architettoniche, affiancando il nostro inviato Max Laudadio nelle sue battaglie".

"È stata una donna fantastica, di una creatività ed attività da far impallidire molti 'normodotati': ha aperto locali pubblici, è stata assessore del suo comune, ha scritto commedie che sono state rappresentate in teatro, ha scritto libri e fra le ultime cose ha pure cantato e registrato un videoclip con forte autoironia ma pure grande determinazione", racconta a Striscia chi l’ha conosciuta Ai conduttori, passati e presenti, agli inviati, agli autori e a tutto lo staff di Striscia la notizia non resta che salutarla con una lacrima: "Ciao Laura, grazie".

