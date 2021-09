Otto e Mezzo, botta e risposta tra la Gruber e Bernabè: "Berlusconi sempre trasparente", "Non le credo"

16 settembre 2021 a

"L'Italia è uno dei paesi che ha affrontato meglio l'emergenza Covid". Parola di Franco Bernabè, presidente di Acciaierie d'Italia. Il banchiere, ospite di Otto e Mezzo su La7, si dice ottimista: "Il nostro Paese è tra i primi al mondo per vaccinazione, potremo affrontare il tema del ritorno al lavoro in presenza. Questo ci consente di affrontare l'inverno in maniera più serena". Per Bernabè la vaccinazione consente di non tornare più in smartworking e di riprendere la vita "normale".

Ma Lilli Gruber, conclusa la parentesi Covid, non si lascia sfuggire la presenza di Bernabé, già amministratore delegato Telecom e direttore centrale per la pianificazione, il controllo e lo sviluppo in Eni. "Lei ha vissuto tanti governi Berlusconi", punge la conduttrice per poi chiedere all'interlocutore cosa pensa del rifiuto da parte del leader di Forza Italia di sottoporsi a una perizia psichiatrica nel processo Ruby ter.

Immediata la replica del banchiere che vuole liquidare la polemica: "Mai avuto interferenze da parte sua, devo dare atto della massima trasparenza da parte di Silvio Berlusconi". Ma la Gruber non si accontenta: "Non so se crederle completamente". Ed ecco la replica con cui Bernabè pone fine una volta per tutte alla provocazione della conduttrice: "Ma lasciamolo tranquillo una volta per tutte".

