Non è la Rai, Ilaria Galassi-choc: "Non l'ho mai data a Gianni Boncompagni. E ho sentito che..."

Ora parla Ilaria Galassi, ex volto di Non è la Rai, che mette le cose in chiaro. “Non l’ho mai data a Gianni Boncompagni”, racconta a Fanpage. Le sue dichiarazioni arrivano dopo una bufera che si è sollevata attorno a Non è la Rai quando il 9 settembre Laura Colucci ha rilasciato dichiarazioni dal grande peso specifico. In un’intervista su Today , l’ex volto di Non è la Rai, ha parlato di meccanismi molto pesanti: “compromessi di letto’” ai tempo di quel programma. E cala il gelo. Un vero polverone.

“Un’esperienza meravigliosa”, dice la Galassi a FanPage. E poi parla di trattamenti economici diversi tra le ragazze. Possibile? Come mai? Ma la Galassi fa chiarezza: “Non sono mai scesa a compromessi. Se devo essere sincera, non ho neanche mai sentito che sia accaduto ad altre. Infatti non so come mai lei stia dicendo queste cose dopo trent’anni”, continua. E su Boncompagni, padre assoluto di quel format che ha lanciato decine di ragazze nel mondo della tv, racconta: “E’ sempre stato carino e gentile, non ha mai fatto schifezze davanti a tutti”.

Su Laura Colucci, invece, non fa sconti: “Era inesistente. Non c’era proprio. Non cantava, non faceva niente. Evidentemente Gianni non ha visto niente in lei”. La Galassi non vuole sentire accuse pensanti. E attacca duramente chi parla pale di Boncompagni. Il velo di mistero, però, resta. Ora la Galassi vorrebbe partecipare ad un reality show, pochi mesi fa su RTL102.5 News aveva detto: “Perchè non chiamano anche quelli come me della vecchia guardia?”. Stessa frase da ripetere per il Gf Vip.

