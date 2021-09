Verissimo, "terribile": Gianmarco Tamberi scoppia in lacrime davanti alla Toffanin, sconvolgente momento di tv

18 settembre 2021 a

"Ho passato un momento terribile della mia vita a chiedermi perché a me": Gianmarco Tamberi, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5, ha parlato del grave infortunio che non gli ha permesso di partecipare alle Olimpiadi di Rio nel 2016. "Era il 15 luglio. Ero il campione del mondo, l'ultima gara prima delle Olimpiadi. Un salto a 2.41, la caviglia non ha tenuto la pressione della rincorsa. Si è rotto il legamento interno e da un momento all'altro il mio sogno era scomparso", ha raccontato l'atleta, che si è preso la rivincita alle Olimpiadi di Tokyo 2020, vincendo l'oro nel salto in alto.

Parlando del periodo dell'infortunio, poi, ha proseguito: "Ho fatto fatica lì, ho fatto fatica negli anni successivi. Quando sei abituato a essere il numero uno al mondo e quando riprendi sei il quindicesimo, ventesimo. Quello che pretendevo da me era qualcosa di enorme". A un certo punto Tamberi non è più riuscito a trattenere le lacrime: "Io mi sono rimesso ad allenarmi solo per vincere la medaglia d'oro che non avevo vinto a Rio".

Commozione in studio anche per la conduttrice. Poi l'atleta ha aggiunto: "A volte pensavo che il mio sogno era troppo grande, ma vedevo la gente intorno a me che non ci credeva. Ci ho sperato fino all'ultimo secondo e alla fine ce l'ho fatta. Non smettete mai di crederci".

