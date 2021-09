Scherzi a parte, Vladimir Luxuria chiama la polizia: scherzo lampo, finisce in disgrazia tra le lacrime

20 settembre 2021 a

a

a

Finisce male, dopo soli 10 minuti, il tiro mancino di Scherzi a parte a Vladimir Luxuria. Il "gancio" di Enrico Papi è la sorella della ex parlamentare di Rifondazione comunista, Laura, politicamente schierata a destra. La donna fa scoprire a Vladimir di essersi "arruolata" con i Gilet arancioni e di voler scendere in piazza a Milano.

Scherzi a parte, Vissani "negazionista". "Un c***o anti Covid", raffica di insulti: viene giù Mediaset

La brutta sorpresa per Luxuria arriva quando, arrivata a Milano a casa della sorella, scopre l'armamentario tipico delle violenze di piazza: ascia, spranga, bastoni, un cartello stradale letteralmente sradicato dall'asfalto. Nella chat di famiglia, Laura invia delle (finte) foto dalla manifestazione di ultra-destra. Lo sconcerto della "rossa" Vladimir è evidente, l'ex politica e opinionista è visibilmente scossa e sull'orlo di una crisi di nervi. La situazione precipita quando Laura le telefona con voce terrorizzata.

"Paura di morire". Forse non lo sapevano: Manuela Arcuri sulle montagne russe, dramma a telecamere nascoste

Reazione rabbiosa: "Se tu sei in mezzo a 'sti fascisti... non esiste. Non sostengo le tue follie! C'è l'ascia qui! Io mi preoccupo. Laura guarda che la denuncio questa cosa, non le tollero queste cose! Ho pure fotografato l'ascia. Ma sei ubriaca?".

Andrea Roncato e l'orrore sessuale su Giulia Salemi: "Per la fi***a". E Pretelli sbrocca dopo Scherzi a parte

Prima di chiamare le forze dell'ordine, l'ex onorevole si sfoga con un amico: "Mia sorella è impazzita! C'è un'ascia, un cartellone stradale divelto, delle mazze... In cucina c'è una bottiglia di grappa aperta, non ho parole". Quando la sorella rientra con un uomo misterioso, Luxuria sbrocca: "Non devi metterla nei guai, esci fuori!". E nonostante i complici le abbiano spiegato che si trattava di uno scherzo, Vladimir chiama comunque la polizia prima di scoppiare a piangere per le troppe emozioni: "Togliti sto ca***zo di gilet!".

"Ridotto così". Clamoroso su Canale 5: come mostrano Al Bano Carrisi, mai visto prima

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.