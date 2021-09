Le Iene, non soltanto Elodie: un nome clamoroso dopo l'addio di Alessia Marcuzzi, eccolo...

20 settembre 2021 a

Rivoluzione per Le Iene. Il programma in onda su Italia 1, dopo l'addio di Alessia Marcuzzi a Mediaset, ha deciso di rinnovarsi. Da martedì 5 ottobre, data in cui inizierà la nuova stagione della trasmissione, Nicola Savino e la Gialappa's band saranno affiancati da una donna diversa per ciascuna puntata. A svelare i primi due nomi Giuseppe Candela su Dagospia. Si tratta di niente di meno di Federica Pellegrini ed Elodie. Proprio sulla cantante si era scatenato il gossip.

"Fanno fuori anche Savino". Le Iene, rivoluzione totale: fuga di notizie da Mediaset sulla "coppia inedita"

Con l'annuncio della Marcuzzi molti settimanali di gossip aveva ipotizzato che Elodie potesse prendere il suo posto: "La cantante avrebbe accettato ma dichiarandosi disponibile solo da gennaio, perché prima sarebbe impegnata nel suo progetto musicale. A questo punto bisogna capire se il pressing di Parenti possa farle cambiare idea, per vederla in conduzione già dall’autunno", si leggeva anche sul sito Tvzoom.

Le Iene, indiscrezione clamorosa su Elodie: dopo l'addio ad Alessia Marcuzzi...

A quanto pare la soffiata non era poi così inesatta. L'ex concorrente di Amici sarà sì alla conduzione del programma del Biscione a fianco di Savino nuovamente confermato. Ma solo per una sera. Oltre all'artista e alla nuotatrice ci saranno dunque altri noti volti della tv, ma sulle loro identità è ancora un mistero. Di certo ne vedremo delle belle.

