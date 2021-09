Andrea Scanzi stronca Barbara Palombelli: "Parole allucinanti, siamo alla canna del gas morale"

18 settembre 2021 a

"Barbara Palombelli è una persona intelligente, una giornalista di successo, una donna che è riuscita ad emergere in un ambiente spesso maschilista e sessista". Con questa premessa Andrea Scanzi definisce le parole della conduttrice di Forum come "semplicemente allucinanti". La Palombelli sul femminicidio aveva detto ai suoi telespettatori: "A volte è lecito anche domandarsi: questi uomini erano completamente fuori di testa, erano completamente obnubilati oppure c’è stato anche un comportamento esasperante, aggressivo anche dall’altra parte? È una domanda, dobbiamo farcela per forza perché dobbiamo in questa sede, soprattutto in un tribunale, esaminare tutte le ipotesi".

Frasi che hanno indignato tutti, Giorgia Meloni compresa. Ma anche molti colleghi della stessa Palombelli. "Cosa è successo a questo nostro mondo - si chiede ancora Scanzi su Facebook - e quanto ci stiamo inaridendo/incancrenendo/rincoglionendo, se perfino la Palombelli si iscrive al partito dei 'forse quella donna un po’ se l’è andata a cercare?'. Quale sarà il prossimo passo? Sentire un altro volto televisivo affermare che forse lo stupro è causato da chi mette la minigonna? Non lo so, boh, ma mi sembra proprio che siamo alla canna del gas morale".

Come lui critiche sono arrivate da Michela Murgia. La scrittrice, dopo essersi scagliata contro la giornalista, ha ricordato che è in buona compagnia. Tanti i giornali che ancora titolano 'L'ha uccisa perché lei voleva lasciarlo', "descrivendo ogni femminicidio come la reazione a un'ingiustizia emotiva".

