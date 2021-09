Don Matteo, l'ultima scena di Terence Hill: rumors, lacrime sul set. "Tutto stravolto"

Francesco Fredella 21 settembre 2021 a

"Il gioiellino di Rai1, Don Matteo, sta per tornare con una novità: l’arrivo di Raoul Bova. Si chiamerà Don Massimo", parola di Luca Bernabei, amministratore delegato di Lux Vide nella diretta di W l'italia su Rtl 102.5 (con Angelo Baiguini, Federica Gentile e Daniela Collu). E così vengono confermate le ultime indiscrezioni. Come sapete Terence Hill lascia il set e quel personaggio che gli regalato tanti successi. "Il nome l'ho scelto io - aggiunge Raoul Bova che si collega al telefono con RTL102.5 durante la diretta. Abbiamo avuto la benedizione di Terence".

Nessun rimpiazzo, per carità. La serie continua, con un altro grande fuoriclasse: Raoul Bova. Come racconta il numero uno di Lux vide l’attore è sul set a Spoleto già da diversi giorni "per respirare l'aria del set".

Andare prima nei luoghi di lavorazione è stato per lui "un avvicinamento progressivo verso il ruolo, e c'è don Carlo che mi segue in questo percorso, anche spirituale. Perché non è un approccio solo sul copione ma è un entrare dentro il personaggio, aprire il cuore e l'anima a queste situazioni. La magia di don Matteo sembra semplice sulla carta ma escono fuori delle componenti molto importanti a livello di principio umano e di valori", racconta Bova. Ma Terence Hill non va in pensione. "L’anno prossimo - spiega Bernabei a RTL102.5 - faremo insieme due film".

