Oggi è un altro giorno, strepitoso Leo Gullotta: "Meglio il cioccolato", il momento in cui ha compreso di essere gay

Un'ospitata sorprendente, quella di Leo Gullotta a Oggi è un altro giorno, il programma di Rai 1 condotto da Serena Bortone. L'attore era in studio oggi, martedì 21 settembre. E la sorpresa sta tutta nelle sue parole. Nel corso dell'intervista, si è raccontato a tutto tondo, si è sbottonato sulla sua carriera lunga già 54 anni.

"Sono nato al Fortino - ha premesso Leo Gullotta -, quartiere popolare di Catania. Sono figlio di un papà pasticcere e mamma casalinga. Ultimo di 6 figli nato per fortuna dopo la guerra. Sono arrivato in famiglia e sono stato molto amato anche dai miei fratelli. Se nasci in un quartiere problematico impari prima anche se al tempo non c’era particolari problematiche, ci conoscevamo e c’era l’Italia da ricostruire", racconta.

Dunque i ricordi sulla sua famiglia: "Mio padre era più grande di mia madre di 20 anni. Lei era molto giovane e dopo le prime difficoltà è riuscita a crescere in salute tutti i suoi figli. Mio padre cucinava per me, d’inverno mi preparava la crema, d’estate la granita", svela.

Ed eccoci, poi, alla frase spiazzante, quella sulla sua vita sentimentale e sulla sua omosessualità, che ha riconosciuto quando non era più giovanissimo. "Il mio primo amore è stata una ragazza, ne ho avute diverse. Il passaggio è stato verso i ventotto, ventinove anni. Mi piaceva la crema, poi ho deciso che mi piaceva il cioccolato…. La mia famiglia non mi ha fatto nessun problema, la libertà che mi hanno regalato è anche mentale. Sono unito con la stessa persona da 42 anni, appena è arrivata la possibilità di sposarci l’abbiamo fatto", ha concluso Gullotta. Insomma, per parlare della sua omosessualità, l'attore ha scelto la divertenete e sorprendente metafora del "cioccolato".

