Don Matteo, addio a Terence Hill? "Mai più", subito incubo per Raoul Bova sul set: la rovinosa protesta

Esce Terence Hill ed entra Raoul Bova. Sarà lui il nuovo Don Matteo, protagonista della storica fiction di Rai 1. L'attore però non si chiamerà più così ma Don Massimo. Lo ha confermato Luca Bernabei, ad di Lux spigando che il programma "è immortale". Anche se Bova ha precisato a Rtl 102.5 che "non è un rimpiazzo, ma si continua" ed è lo stesso "Don Matteo-Terence Hill ad avere scelto il suo successore, Don Massimo. Diciamo che Don Massimo come nome l'ho scelto io, ma c'è stata anche una dritta di Terence Hill".

Una decisione presa con il benestare di Terence Hill, perché, come spiegato da Bernabei, "Raoul non avrebbe preso il posto di Terence Hill senza la sua benedizione". Eppure sono tanti i quesiti su cui si stanno interrogando i fan. Uno di questi è se la serie cambierà o meno nome, visto l'arrivo di Don Massimo.

In attesa di risposta però i telespettatori non hanno preso bene la notizia e sui social si sono scatenati: "Per me Don Matteo è Terence Hill, anche se ci sarà Raul Bova non sarà lo stesso", scrive un'utente mente un altro le fa eco: "Sarà l’ultima stagione per me, non lo vedrò più. Don Matteo è con Terence, altrimenti non è Don Matteo". Insomma per l'attore romano si prospetta già una dura sfida.

