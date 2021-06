Don Matteo, la dolorosa confessione di Terence Hill: "Ecco perché lascio", il vero (e toccante) motivo

27 giugno 2021 a

a

a

Sta per tornare Don Matteo, giunto alla sua 13esima edizione. Ancora su Rai 1, dopo oltre vent'anni e più di 250 puntate. E arriva anche il clamoroso passo indietro di Terence Hill, ora è ufficiale: sarà protagonista delle prime 4 puntate mentre dalla quinta ecco entrare in scena Raoul Bova. Un passaggio di testimone che cambia la storia di Don Matteo.

"Flavio Insinna? Non mi ha detto niente". Don Matteo, caos sul set: pesanti insinuazioni sul conduttore de "L'Eredità"

E interpellato dal Corriere della Sera, Terence Hill spiega: "Non è prevista una puntata incentrata sull'uscita di scena di Don Matteo. Non ci saranno lacrime e abbracci. Raoul arriva nel quinto episodio e, in seguito, si scoprirà che tipo di legame lo unisce al mio personaggio: è proprio Don Matteo ad averlo scelto come successore, e poi si svelerà il motivo per cui io scompaio".

Don Matteo, una clamorosa beffa per Flavio Insinna: rumors sulla prossima stagione, "ridotto" così

Ma perché Hill ha deciso di abbandonare il personaggio di Don Matteo, probabilmente il più amato in Italia e per certo uno dei più seguiti nella storia del piccolo schermo tricolore? "Avevo voglia di dedicare più tempo alla mia vita privata: ora voglio fare un lungo viaggio con la famiglia in America e, nel prossimo maggio, voglio finalmente fare il Cammino di Santiago de Compostela - spiega -. Sono orgoglioso della scelta che è stata fatta per il mio successore", conclude Terence Hill.

Don Matteo, "ecco perché Terence Hill molla la serie": parla il figlio, cosa c'è dietro la scelta drastica

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.