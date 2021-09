Non è l'Arena, la frecciata di Massimo Giletti a Fabio Fazio: "L'ho anche dimostrato"

21 settembre 2021 a

Massimo Giletti lascia la domenica sera. Non è l'Arena, il programma di La7 che tornerà a condurre, si sposta infatti al mercoledì. Una scelta presa dallo stesso conduttore e non forzata dunque. "E’ una sfida che mi stimola molto e ho scelto io di cambiare giorno. Voglio vivere una nuova avventura", sono state le parole rilasciate al settimanale DiPiù Tv.

Molte malelingue infatti attribuivano la scelta di spostare il programma al mercoledì sera per sfuggire da Che tempo che fa, la trasmissione in onda tutte le domeniche con Fabio Fazio. Niente di più sbagliato: "No. Quando sono arrivato a La7 sono stato io a chiedere di andare in onda la domenica. E ho anche dimostrato di poterlo battere sul piano degli ascolti". Insomma, Giletti ora punta ad altri concorrenti.

Non è l'Arena tornerà il 29 settembre e le novità sono assicurate: "Non c’è una scaletta pronta e giorno dopo giorno decido il tema di cui occuparmi, cercando di non essere scontato e di offrire sempre nuovi spunti di riflessione". Tra gli argomenti sicuramente tante inchieste sull'illegalità. Le stesse che hanno costretto il giornalista a vivere sotto scorta dopo le minacce subite da parte della mafia. Minacce che non lo fermano dal fare il suo lavoro.

