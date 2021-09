Amici, Elodie: "Maria De Filippi? Granitica, ma anche...", le parole fanno il giro d'Italia

Francesco Fredella 22 settembre 2021 a

“È granitica, ma anche complessa”: le parole di Elodie su Maria De Filippi fanno il giro della Rete. Queen Maria rilascia una lunga intervista a Vanity Fair. Elodie, che è nata sotto i riflettori di Amici - il programma di Canale 5 regno proprio della De Filippi -, è in uscita con un nuovo singolo ed un nuovo album (molto atteso). “Una su tutte è lei: è granitica, curiosa, complessa…”: il retroscena sulla De Filippi diventa virale. Elodie elogia le doti della conduttrice più famosa della tv italiana. “Ama gli esseri umani e li studia come fosse una scienziata…Lascia loro lo spazio di potersi esprimere…”, dice. “Da lei ho imparato la libertà di essere me stessa”.

Insomma, Elodie tratteggia il carattere della conduttrice di Canale 5. Sembra, dalle ultime indiscrezioni trapelate in Rete da TvBlog che Elodie possa essere una delle prossime conduttrici de Le Iene (ricordiamo che ce ne sarà una diversa in ogni puntata).

Poi, sempre nell'intervista, Elodie parte alla carica contro Pio e Amedeo."Ritengo siano stati poco intelligenti”, dice riferendosi al politically correct. “Non hanno capito che prima vanno poste le basi di una società di fiducia…Altrimenti si ride sulle macerie…”, continua la cantante nei confronti dei due comici foggiani che all'Arena di Verona hanno ricevuto un premio per aver innovato il linguaggio. In quell'occasione hanno preso di mira Fedez con la loro unica, ed inequivocabile, satira. Ma il rapper e sua moglie Chiara Ferragni hanno risposto per le rime scatenando l'ira dei social.

