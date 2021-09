Tagadà, Matteo Bassetti sbrocca contro Antonella Viola: "Ne hai mai visitato uno? Cretinate", gelo in studio

22 settembre 2021 a

Matteo Bassetti non risparmia nessuno, neppure Antonella Viola. In collegamento con Tiziana Panella su Tagadà, il direttore della Clinica Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova si scaglia contro la proposta di mandare a scuola i bambini asintomatici perché "non creano alcuna fonte di ricovero". Una tesi sostenuta da Gian Vincenzo Zuccotti, Direttore della Pediatria dell’Ospedale Vittore Buzzi e Preside della Facoltà di Medicina dell’Università Statale di Milano, e ripresa dalla Viola. "Per la legge e la giurisprudenza non si può fare - tuona subito Bassetti su La7 -, bisognerebbe evitare di fare i tamponi. Non è che puoi stare con il piede in due scarpe. C'è qualcuno che ha detto non facciamo i vaccini ma facciamo i tamponi, se fai i tamponi tiri fuori dei soggetti positivi che non sono malati".

Secondo l'infettivologo i ragazzini sono molto più intelligenti di alcuni genitori, al punto che in diverse regioni la vaccinazione degli over 16 ha raggiunto il picco del 70 per cento. Da qui la frecciata al collega: "Dire queste cose vuol dire tornare al 2016, quando c’era qualcuno che diceva di far fare i morbillo party. Io non ci sto al morbillo party, Zuccotti ha detto una grande cretinata! Non possiamo far infettare i bambini tra loro! È una roba che ci porta nel terzo mondo, anzi nel quarto. Che cosa succede se tutti si infettano e uno su 100 finisce in rianimazione? Fate fare altro a questi medici".

Come detto prima Bassetti se la prende anche con l'immunologa. Proprio la Viola aveva chiesto di iniziare a "convivere con il virus" partendo dalla scuola ed evitando che intere classi finiscano in quarantena: "Non mi pare che la professoressa Viola, che è una bravissima immunologa - replica l'infettivologo - abbia mai visitato un bambino, non ha mai fatto il pediatra". Bassetti dunque non cambia idea.

