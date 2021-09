Le Iene, rivoluzione totale: "Dieci donne alla conduzione". Non solo Elisabetta Canalis, ecco tutti i nomi

Francesco Fredella 23 settembre 2021 a

Rivoluzione a Le iene. Cambia tutto. E arrivano nuove conduttrici, dieci per la precisione. Tutte donne. Oltre a Nicola Savino e alla Gialappa’s Band ci saranno: Elodie, Madame, Ornella Vanoni; la pallavolista Paola Enogu, la nuotatrice Federica Pellegrini, le soubrette Elisabetta Canalis e Elena Santarelli, l’attrice Rocio Munoz Morales, la giornalista Francesca Fagnani, la comica Michela Giraud.





Si tratta, praticamente, di una vera e propria rivoluzione negli studi di Cologno Monzese dopo l'addio choc di Alessia Marcuzzi, che ha lasciato Mediaset dopo molti anni. Nei giorni scorsi, tra l'altro, il programma di Davide Parenti ha ricevuto il premio di Eva3000 per le inchieste di tutti questi anni.

Tutte le donne si alterneranno accanto a Nicola Savino. L'indiscrezione lanciata da TvBlog, sul destino del programma di Italia 1, vede la conferma solo della cantante Elodie e della nuotatrice Federica Pellegrini. Ma il sito di televisione intercetta anche altri nomi (che abbiamo citato da poco). Il programma inizierà il prossimo 5 ottobre e si tratta della venticinquesima edizione. Le donne, nella storia di questo programma, non sono mai mancate: da Alessia Marcuzzi a Luciana Littizzetto. E poi: Ilary Blasi, Nadia Toffa, Afef Jnifen, Daria Bignardi, Kasia Smutniak, Victoria Cabello, Miriam Leone, Cristina Chiabotto, Geppi Cucciari.

