Honolulu, bufera sul programma di Italia 1: "Ci prendete per i fondelli", Mediaset sotto attacco

Non convince e le polemiche montano all’ultim’ora. Il nuovo programma di Italia 1 - che s’intitola Honolulu ed è condotto dalla coppia inedita formata da Fatima Trotta e Francesco Mandelli- sembra essere stato preso di mira. E tra monologhi, battute e colpi di scena i conduttori vanno in onda con nuovi sketch. Ma su Twitter non mancano i commenti. “L’hanno chiamato Honolulu perché Colorado non faceva più abbastanza ascolti quindi vi prendiamo in giro cambiando nome era troppo lungo”, scrive un utente. E la polemica prosegue, social infiammati.

Dopo le critiche arrivate a Star in the star di Ilary Blasi, non mancano quelle per la coppia Mandelli- Trotta. “Ma a Mediaset come sono messi? Oltre a copiare i programmi della Rai, si sono messi a copiare anche i loro programmi. Honolulu è praticamente Colorado con lo stesso studio, stessi comici che non fanno ridere e conduttori diversi”, cinguetta un altro utente.

Tutti, più, o meno sulla stessa lunghezza d’onda: “Honolulu è Colorado. Stesso studio, stessi comici. Stessa gente. A parte Fatima Trotta”; “Honolulu è simile a Colorado ma a me mancava un programma comico in questo momento”. Ma c’è anche chi difende il nuovo format dicendo: “Honolulu riporta la comicità su Italia Uno e ci voleva!”. Buona la prima, forse.

