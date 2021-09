Striscia la Notizia, Antonio Ricci durissimo contro Massimo Boldi: "Ritardato, rimbambito, come lo zio scemo"

23 settembre 2021 a

Non si placa la polemica che ha visto protagonisti Antonio Ricci e Massimo Boldi. I due a distanza non se le sono mandate a dire dopo che l'attore ha sostenuto di essere lui l'inventore del tg satirico di Canale 5, Striscia la Notizia. E così l'autore di Mediaset ha voluto porre fine alla questione una volta per tutte, a ridotto dall'inizio della 34esima edizione in onda dal 27 settembre: "Perché Boldi lo scopre dopo 34 anni che ha inventato Striscia? Perché è un po' ritardato. Faceva uno sketch come se ne sono sempre fatti. Lui però sostiene che sia la stessa cosa di Striscia, ma basta vedere i video e si notano tutte le differenze".

Insomma per Ricci la tesi di Boldi altro non è che una fake news: "Ma poi fa ricostruzioni con gli anni completamente sballati. Lui dice ha molto affetto per me, anche io lo ho perché come uno ha affetto per lo zio scemo, io ce l’ho per lui. Ha sempre fatto ridere perché è un rimbambito. Boldi è fatto così". Parole durissime seguite dal racconto dell'attore che sulla nascita del tg satirico se n'è uscito così: "L'ho inventata io dieci anni prima che la facesse Ricci. Dopo aver visto su Telereporter un tizio che trasmetteva un tg parlando soltanto di quello che avveniva alla Comasina, scrissi il testo di un tg divertente".

Nonostante la bufera Striscia si preannuncia già l'ennesimo successo. Nell'edizione di quest'anno Ricci ha scelto due new entry dietro al bancone. Si tratta di niente di meno di Vanessa Incontrada e Alessandro Siani. Altrettanto nuove le due Veline, Giulia Pelagatti (la mora) e Talisa Jade Ravagnani (la bionda).

