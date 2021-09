CartaBianca, "sta per saltare una testa". Terremoto in Rai per il ritorno di Mauro Corona, gola profonda: chi fanno fuori

23 settembre 2021 a

Il ritorno di Mauro Corona ha fatto bene a CartaBianca. Il programma di Rai3 condotto da Bianca Berlinguer si è risollevato a livello di ascolti, facendo registrare un +1,5% nello share rispetto a una settimana fa, quando era arrivata la sconfitta non solo nello scontro con DiMartedì ma anche con Fuori dal Coro. Stando alle indiscrezioni riportate da Marco Antonellis su Tpi, a dare il via libera al ritorno di Corona sarebbe stato il numero uno di viale Mazzini, Carlo Fuortes.

Adesso il sempre ben informato Giuseppe Candela ha aggiunto ulteriori dettagli nella sua rubrica pubblicata su Dagospia. “Una decisione ostacolata in tutti i modi dal direttore di Rai3 Franco Di Mare - si legge - stando alle nostre fonti avrebbe vissuto questo ok dell’azienda come una vera e propria umiliazione professionale. Un disappunto che avrebbe mostrato inutilmente ai vertici. L’ok a Corona a viale Mazzini avrebbe anche un altro significato: l’addio di Di Mare a Rai3 sarebbe imminente”.

Lo scrittore-alpinista è tornato a CartaBianca mesi dopo essere stato messo alla porta per quello “stai zitta gallina” che aveva rivolto alla Berlinguer. Quest’ultima aveva perdonato il suo ospite, che si era scusato a più riprese: ma Di Mare non ne aveva voluto sapere di riammetterlo nel programma.

