L'aria che tira, Sgarbi senza scarpe in aula? "Guardate sotto la scrivania": clamoroso, anche Myrta Merlino senza veli

Siparietto a L'Aria Che Tira. Ospite di Myrta Merlino su La7 Vittorio Sgarbi. "Ho visto una foto meravigliosa in Parlamento, ma Sgarbi io ti credevo no-mask non no-shoes", esordisce la conduttrice mostrando lo scatto del critico d'arte beccato in aula, sotto al banco, senza scarpe. "Sì, mi pare assolutamente normale visto che per le donne non è obbligatoria la giacca e possono stare scollate", replica Sgarbi.

Per poi appellarsi al ddl Zan: "Seguo il disegno di legge sull'omotransfobia, la mia sessualità è quella percepita, tolgo le scarpe perché le donne possono mostrare le caviglie. In un regime di pari opportunità non si capisce perché le donne possano andare con i sandali e noi no".

Una situazione che la conduttrice comprende eccome: "Sgarbi, capisco, guarda qua come conduco io - dice mostrando il piede scalzo e fasciato -. Anche io non ho le scarpe perché mi sono fatta male al piede, me lo sono rotto. Qua siamo tutti no-shoes". Un botta e risposta che strappa un sorriso agli ospiti collegati in studio. Sgarbi il giorno prima aveva pubblicato su Twitter la foto che lo ritraeva a piedi nudi. Vicino altre foto con le parlamentari in sandali e gonna. Il commento? Una battuta: "Pari opportunità. Io mi fermo alle caviglie".

