Tale e quale show, Loretta Goggi piange e Carlo Conti deve intervenire: stop lampo all'esibizione

Arrivano sempre da Loretta Goggi le più grandi emozioni a Tale e quale show. La grande cantante e showgirl, giudice del talent vip musicale di Rai1, viene celebrata da Carlo Conti in avvio di puntata per l'inizio della fiction Fino all’ultimo battito, che la vede protagonista nei panni di Margherita Ranieri. Poi si entra nel vivo della gara e della serata e qui i protagonisti non sono i giudici, pur divertentissimi e pimpanti, ma i concorrenti.

Tocca a Simone Montedoro, stroncato la scorsa puntata e che ora veste i panni, pesanti e complicati, di Franco Califano, mito "maledetto" della canzone italiana troppo spesso ridotto a semplice "macchietta" da mala alla Romanzo criminale, e per questo ancora più complicato da rendere in maniera credibile. Peraltro, la partenza è ad handicap visto che pronti via e Conti è costretto a intervenire bloccando subito il giovane attore a causa di un problema tecnico al microfono. La falsa partenza viene subito cancellata da una interpretazione molto intensa e commovente.

E di questo la Goggi rende atto a Montedoro, letteralmente con le lacrime agli occhi: "Quella che ha fatto Simone Montedoro è stata anche una prova attoriale perché Franco Califano era attore oltre che poeta e cantante". Il risultato, in effetti, è stato un classico Tutto il resto è noia depurato da ogni effetto déjà-vu. Assolutamente non facile e soprattutto per nulla scontato, visto che Montedoro cantante non è e che il pezzo è stato, come direbbe Lucio Dalla, "fatto a pezzi" milioni di volte in questi ultimi trent'anni.

