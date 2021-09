Gf Vip, Manuel Bortuzzo a letto con Lulù? "Una roba così, mai vista", l'indiscrezione piccantissima

25 settembre 2021 a

Si è formata la prima coppia al Grande Fratello Vip. Manuel Bortuzzo e la principessa etiope Lulù Selassiè infatti sono ormai inseparabili. Ma Giacomo Urtis, chirurgo dei vip che l’hanno scorso è stato proprio un concorrente del Gf Vip, è molto critico verso i due: "Rispetto per Manuel che è un ragazzo d’oro, ma io una ship così falsa non l’ho mai vista".

Eppure Manuel e Lucrezia ‘Lulù’ Selassiè sembrano davvero innamorati. Il primo bacio è scattato giovedì dopo che i due si erano già tanto avvicinati nei giorni precedenti. Quindi la notte tra giovedì e venerdì, è esplosa la passione tra Manuel e Lulù dato che si sono visti baci e coccole molto appassionati. Alfonso Signorini, durante la puntata, è tornato sull’argomento definendo molto carina la coppia, nonostante non abbia convinto Giacomo Urtis, abbastanza scettico sulla spontaneità dei due.

Ma per Lulù Selassiè la notte di ieri non è stata indimenticabile solo per le prime emozioni vissute insieme a Manuel Bortuzzo. Purtroppo la principessa è stata molto male. Al risveglio, infatti, Lucrezia ha raccontato alle coinquiline del Gf Vip di aver avuto problemi allo stomaco e di aver dovuto prendere dei farmaci e una camomilla con miele poiché aveva vomitato. Meno male che ci sono le coccole di Manuel.

