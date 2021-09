Pier Silvio Berlusconi, la scelta di campo pesantissima: "Senza vergognarsi", come ribalta il palinsesto di Mediaset

28 settembre 2021 a

Negli scorsi giorni si erano diffuse voci secondo cui Mediaset era intenzionata a rendere stabile lo spostamento di Amici dal sabato alla domenica pomeriggio, e non più solo provvisorio per permettere la programmazione di Scene da un matrimonio. Adesso è arrivata anche l’ufficialità: la combo Amici più Verissimo si è rivelata micidiale, oltre le aspettative e ha completamente ribaltato gli equilibri televisivi delle ultime due domeniche.

Mediaset ha vinto la sfida con la Rai e soprattutto lo ha fatto “senza vergognarsi”, come evidenziato da alcuni addetti ai lavori in riferimento all’ultima stagione piuttosto in chiaroscuro di Barbara d’Urso padrona di Canale 5. Adesso l’ultimo giorno della settimana se lo sono spartito Maria De Filippi e Silvia Toffanin, senza dimenticare Enrico Papi che in prima serata con Scherzi a parte sta ottenendo ottimi riscontri.

“A seguito dell’accoglienza positiva del nuovo taglio editoriale del pomeriggio domenicale di Canale 5 - si legge nel comunicato ufficiale di Mediaset - Amici e Verissimo continueranno a essere programmati nella nuova collocazione del day time festivo. Mediaset è molto soddisfatta per l’evoluzione di una giornata editorialmente importante come la domenica che vede anche il successo serale di Scherzi a parte. Quanto a Scene da un matrimonio, l’altro nuovo programma pomeridiano del weekend pronto a partire, il debutto è previsto per sabato 2 ottobre”.

