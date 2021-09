De Filippi, Toffanin, Enrico Papi? Mediaset a valanga sulla Rai, domenica infernale per Viale Mazzini

27 settembre 2021 a

Tracollo per Rai 1. Domenica da dimenticare perché il Biscione, con i suoi assi nella manica, mette ko la Tv di Stato. Partiamo dalla prima serata: Alessandro Cattelan, con l'ultima delle due puntate di Da grande non vince (e forse non convince): raccoglie 2.196.000 spettatori pari al 12% di share. Canale 5, invece, con Scherzi a parte 3.043.000 spettatori (17.3%). Il ritorno di Enrico Papi in televisione è davvero positivo per Cologno Monzese.

Eppure Cattelan prende la linea al 20% di share grazie a I soliti ignoti di Amedeus, che batte Paperissima sprint con il 15,3% di share. Ma come mai Cattelan, al suo esordio su Rai 1, non ha vinto? Il derby, Rai1 - Canale 5, è assai spinoso perché anche Papi è al suo ritorno in tv dopo anni di assenza da Mediaset.

E se facessimo un rewind, nemmeno per zia Mara Venier vanno poi benissimo gli ascolti: Domenica In viene seguita da 2.219.000 spettatori (14% di share) nella prima parte e 1.856.000 spettatori nella seconda, pari al 13,2% di share. Scende ancora di più l'asticella con l'arrivo di Francesca Fialdini: Da noi… A ruota libera 1.606.000 spettatori con l'11.9%. Dall'altra, a Mediaset, Amici di Maria De Filippi trionfa con 2.467.000 spettatori ed il 16.5%. Il miracolo si ripete con Verissimo di Silvia Toffanin ed i suoi 2.312.000 spettatori con il 18% di share. Rai 1 si lecca le ferite. Canale5, invece, festeggia.



