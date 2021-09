Nicola Porro sfida Francesco Giorgino: "Adesso mi tocca rimediare", lo strano derby Mediaset-Rai

Francesco Fredella 28 settembre 2021 a

Francesco Giorgino contro Nicola Porro. Derby Mediaset - Rai, derby su un campo da tennis. Il mezzobusto del Tg1 è maestro nazionale della Federazione Italiana Tennis mentre Porro, che conduce Quarta Repubblica, su Rete 4, è uno degli appassionati di questo sport. "Gioco spesso", dice in diretta a RTL102.5 News. "Invecchiando non si può fare come da ragazzini, che giochi 3 ore come se nulla fosse senza scaldarti. Ho fatto una cavolata e adesso mi tocca rimediare”, continua Porro. E poi quando gli viene proposto il derby con Giorgino in diretta dice: “Sarebbe bello, siamo entrambi pugliesi ed entrambi di Andria, quindi direi che di cose in comune ne abbiamo”. Magari al Foro italico.

Giorgino, intanto, festeggia 30 anni al Tg1. Un vero traguardo per il giornalista pugliese, impegnato anche come docente e direttore di un master alla Luiss di Roma. Ora, più che mai potrebbe finalmente svolgersi questo amato derby giornalistico. Chissà come risponderà Francesco Giorgino.

Porro, invece, sempre durante il collegamento con RTL102.5 News rivela di essere stato vittima di Scherzi a parte. "Quei bast***oni mi hanno fatto uno scherzo in cui si vede la mia vera natura. Quando gioco a tennis mi arrabbio come un'aquila", dice. Cosa sarà accaduto?

